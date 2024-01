Il Milan è ancora alla caccia di un nuovo difensore, visti i tanti infortuni che hanno colpito il reparto della squadra di Stefano Pioli. Come riporta Tuttosport, i rossoneri continuano a sondare il mercato con vari nomi, da Lenglet dell'Aston Villa (in prestito dal Barcellona), passando per Brassier del Brest e Kiwior dell'Arsenal. Ma uno dei nomi più facilmente raggiungibili, secondo il quotidiano, sarebbe Trevoh Chalobah del Chelsea.