Tuttosport - Altro che Raspadori o Lindstrom: occhio a questi due nomi al posto di Kvara contro l'Atalanta

Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport non sono da escludere due outsider per rimpiazzare l'infortunato Kvaratskhelia. Per i quotidiano torinese non sono da escludere le sorprese Traorè e Ngonge:

"Nemmeno ieri Calzona ha parlato e non lo farà fine al termine del campionato, ecco perché resta forte il dubbio sul nome del sostituto di Kvaratskhelia, rientrato dalla Nazionale con una contrattura all’adduttore. Per la zona sinistra dell’attacco i nomi più idonei potrebbero essere quelli di Traorè oppure Lindstrom che all’Eintracht partiva da lì per rientrare e calciare di destro verso la porta, oppure Ngonge che nella sua carriera non ha mai agito in quella posizione, anche se potrebbe rappresentare l’uomo giusto per sfondare anche sulla destra della difesa atalantina. Invece, la sensazione più forte è quella che porta al nome di Raspadori".