Tuttosport - Allegri pensa già al Napoli: Bremer e Chiesa titolari

Calcio Napoli - Massimiliano Allegri è già con la testa sul match di venerdì contro il Napoli. Come si legge su Tuttosport, l'allenatore bianconero sta pensando di inserire Bremer e Chiesa dal primo minuto. Il difensore brasiliano è rimasto a riposo ieri con l'Udinese:

"E’ vero che Allegri non fa questo tipo di calcoli, ma con Leonardo Bonucci ancora in infermeria la presenza di Bremer diventa indispensabile contro il Napoli che vanta, insieme con l’Inter, il migliore attacco del campionato. E per un Bremer al rientro, c’è un Chiesa che a Napoli sarebbe pronto a partire da titolare".