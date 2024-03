Tuttosport - Alla Juve piacciono due allenatori accostati anche al Napoli

Serie A - Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus è tutto da definire. Il tecnico livornese ha ancora un altro anno di contratto, ma alla Continassa sarebbero valutando altre soluzioni. Come si legge su Tuttosport, la Juventus starebbe pensando a Thiago Motta e Palladino, due allenatori di recente accostati anche al Napoli che deve decidere cosa fare con Calzona.

Ecco cosa si legge sulle pagine di Tuttosport in merito alla possibile non riconferma di mister Massimiliano Allegri:

"Al momento le alternative forti per sostituire Allegri qualora si dovesse assistere a un divorzio restano due: Thiago Motta e Palladino. Due profili diversi dal punto di vista dell’esperienza, accomunati dal tipo di gioco propositivo. Ma la questione non è solo legata alla proposta tattica. Alla Juve aspettano di avere in mano la certezza dei soldi Champions e del Mondiale per Club".