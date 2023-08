Tuttosport - Al-Hilal fa tremare il Napoli per Osimhen, pronti 200 milioni: c'è il rischio tormentone

Notizie Napoli calcio. Il futuro azzurro di Victor Osimhen resta in bilico: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al-Hilal.

Osimhen al bivio, le cifre dell'offerta araba

Ecco quanto scritto dall'edizione odierna di Tuttosport sulla vicenda Osimhen:

Al Hilal ha offerto un quadriennale da 50 milioni a stagione a Victor Osimhen (totale 200 milioni). Un assalto che rischia di far vacillare chiunque, anche se per strapparlo al Napoli serve un’offerta ufficiale da 180 milioni. Il rischio di un pericoloso tormentone c’è.