Tuttosport - Agente Ounahi ha più di un accordo verbale con il Napoli: il retroscena

Calciomercato Napoli - Secondo Tuttosport tra il Napoli e l'agente del centrocampista Azzedine Ounahi ci sarebbe più di un semplice accordo verbale. La trattativa dunque sembra essere avviata anche se la distanza sulla valutazione tra l'Angers e gli azzurri resta ancora abbastanza ampia.

Ecco cosa si legge su Tuttosport in merito all'interessamento del napoli per Ounahi

"Il Napoli pensa al presente, mentre il ds Giuntoli sta già guardando al futuro. Il soggetto del desiderio si chiama Azzedine Ounahi , talento marocchino esploso nell’ultimo Mondiale, per il quale l’Angers (ultimo in classifica della Ligue 1) non si accontenta dei 15 milioni già offerti da Napoli perchè punta ad ottenerne 20. Sul 22enne centrocampista si sono lanciati anche il Leicester, il Marsiglia e l’Almeria, anche se il suo agente Ismail Mouline ha più di un accordo verbale con il club di De Laurentiis".