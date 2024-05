Tuttosport - ADL ha stanziato budget da 200 milioni per Conte: individuati tre acquisti

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe stanziato un budget importante per il mercato con l'arrivo di Antonio Conte in panchina:

"E in attesa di perfezionare gli ultimi aspetti burocratici, il presidente De Laurentiis gli ha già consegnato le chiavi del Napoli, mettendogli a disposizione un budget di 200 milioni da spendere sul mercato. Un difensore, un centrocampista e un attaccante sono i primi tre colpi da mettere a segno per il rilancio".