Tuttosport - ADL ha espresso la sua preoccupazione a Gravina: chiederà incontro per discutere situazione arbitri

Napoli Calcio - Aurelio De Laurentiis ha espresso tutta la propria preoccupazione a Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, per le decisioni arbitrali tutte a sfavore del Napoli. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport che racconta di un presidente del Napoli molto arrabbiato e che chiederà un incontro per discutere della situazione degli arbitri.

Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport:

"Dopo la rabbia maturata per la sconfitta contro l’Inter, torna a rendersi protagonista il presidente De Laurentiis. L’ira del patron era cresciuta dopo l’ennesimo ko casalingo, con un punteggio che non aveva rispecchiato l’andamento del match. Infiammato dalle ingiustizie subite per mano della coppia di arbitri Massa-Marini, il presidente ha espresso la sua preoccupazione al presidente Gravina, per quelle decisioni arbitrali tutte a sfavore della sua squadra. Di certo chiederà un incontro per discutere della situazione arbitri, così da evitare che gli sforzi fatti finora dal coach Mazzarri possano essere vanificati".