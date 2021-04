Tuttosport - ADL ha capito che uno meglio di Gattuso non lo trova: convincere Rino è la missione affidata a Mendes

CALCIO NAPOLI - Come scrive Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, il presidente De Laurentiis avrebbe fatto marcia indietro per quanto riguarda l'argomento relativo al futuro di Rino Gattuso. Il numero uno della SSC Napoli starebbe pensando ad una clamorosa opera di convincimento nei confronti dell'allenatore.

Rino Gattuso

ADL-GATTUSO: VIA ALL'OPERA DI CONVINCIMENTO?

Il quotidiano scrive: "Don Aurelio ha capito che uno meglio di Rino oggi non lo trova, e gli basterebbe prendere un paio di centrocampisti di rendimento per dare equilibrio ad una squadra che lavora molto sullo sviluppo per caricare la trazione anteriore. Convincere Rino è la missione affidata a Jorge Mendes".