Tuttosport - ADL chiamerà per la terza volta Conte: il tecnico potrebbe chiedere un Ds di sua fiducia

De Laurentiis chiamerà per la terza volta Conte provando a convincerlo ad accettare la panchina del Napoli si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"Il presidente vuole dare una svolta e sta cercando un nuovo ds ed un nuovo tecnico. Antonio Conte resta l’obiettivo numero uno per la panchina del Napoli e nei prossimi giorni il patron lo chiamerà per la terza volta in questa stagione, sperando stavolta di convincerlo. La prima volta ci fu la scorsa estate e non andò a buon fine, la seconda volta ci fu dopo l’esonero di Mazzarri e ora De Laurentiis andrà deciso per ottenere il suo sì. Ingaggio a parte (8 milioni netti a stagione per due anni ed uno con l’opzione a favore del Napoli), Conte potrebbe chiedere anche l’arrivo di Gianluca Petrachi".