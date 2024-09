Altro che debiti e ritardi sui pagamenti, ADL invece ha scelto Conte ed è ripartito più forte di prima

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha dato un segnale fortissimo a Napoli dopo un campionato deludente e 'fallimentare' dal punto di vista anche economico, lui però ha scelto un professionista come Conte. Non ci poteva più stare, invece, una stagione con ritardi sul pagamento degli stipendi, lettere di messa in mora dei calciatori e debiti come accadeva prima del fallimento. Niente di tutto questo si è verificato come scrive Il Mattino.