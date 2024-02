Tutti in fila per la Champions! Il Napoli aspetta Osimhen e punta sulla panchina lunga

Tutti in fila per la Champions League! La prossima edizione della competizione continentale darà più ricca che mai, con la UEFA che ha già stanziato una cifra record per finanziare i club che prenderanno parte alla prossima Champions.

Ultime notizie. Anche per questo, la sfida in Serie A è apertissima e sono sette le squadre in lotta per i primi quattro posti della classifica. Ne parla oggi il Corriere della Sera, che accenna anche alla situazione del Napoli: "Il Napoli che non può permettersi altri passi falsi. Il successo in extremis sul Verona non è bastato a portare serenità in un ambiente sempre sul filo della tensione. E il presidente De Laurentiis di certo non sta aiutando. Lo scudetto è ormai un ricordo lontano, ma la qualificazione alla prossima Champions resta alla portata. Osimhen tornerà dalla Coppa d’Africa e vorrà provare a lasciare il segno prima di cambiare aria in estate. In più la squadra di Mazzarri è quella che si è rinforzata di più sul mercato a gennaio: col ritorno delle coppe, la panchina lunga può fare la differenza".