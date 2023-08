Tutti gli allenatori del Napoli benedicono le divinità del calcio per avere in squadra Di Lorenzo, il motivo

Ultime notizie Napoli - «Dopo due assist, il gol. Magari il capitano deve fare l’attaccante...» Rudi Garcia ci ha scherzato su dopo la vittoria col Sassuolo e le sue sono anche parole di ammirazione per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"A Napoli non è una novità per chi ha attraversato l’ultimo lustro. Dalla grande considerazione di Ancelotti e poi di Gattuso, che lo schierarono anche centrale, alla quasi venerazione di Spalletti che gli ha dato la fascia un anno fa, sino ora all’ironico stupore del francese: tutti gli allenatori benedicono le divinità del calcio per avere in squadra un uomo e un atleta eccellente, che dà spessore all’intero gruppo.

Sulle doti della persona si è soffermato anche il presidente De Laurentiis: «Straordinario, di una educazione sublime. Con una capacità di logica e raziocinio che allontana l’emotività negativa»"