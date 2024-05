"Tutti cedibili", maxi-fuga in casa Napoli: in molti non vedono l'ora di andarsene

Calciomercato Napoli - Pronta la rifondazione del Napoli con De Laurentiis che non terrà nessuno con la forza e aspetterà le migliori offerte per tutti. Il presidente De Laurentiis ha parlato di "tutti cedibili" e così è: ci sarà una maxi-fuga anche se in molti non vedono l'ora di andarsene, a dire il vero. Lo riporta Il Mattino.