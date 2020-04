Tutte le partite a Wembley, ecco il piano della Premier per non perdere un miliardo. CorrSera: la Germania corre, la Francia in difficoltà

Ultime calcio - Una corsa contro il tempo. L’Europa del calcio ha fretta di ripartire. La paura di perdere soldi spinge le Leghe a progettare piani di ripartenza, più o meno verosimili. Oggetto delle call, come ormai abbiamo imparato tutti a chiamarle, è sempre lo stesso: riprendere il prima possibile.

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Anche giocando quattro partite al giorno sullo stesso campo, quello leggendario di Wembley. È l’idea della Premier, svelata dal Times. Le gare delle 9 giornate mancanti si disputerebbero fra giugno e luglio, a porte chiuse e tutte in diretta televisiva, in modo da non perdere i ricchissimi diritti. I 20 club potrebbero usare come base per isolarsi il National Football Center di St George’s Park, con le sue 228 camere e i 13 campi da calcio. Non dovesse ripartire, il campionato più ricco del mondo rischia di bruciare un miliardo di sterline, pari a 1,2 miliardi di euro. L’allarme è stato lanciato dall’amministratore delegato, Richard Masters: «Il disastro sarebbe enorme e non coinvolgerebbe soltanto i club, ma anche l’indotto che ruota attorno all’industria del calcio, che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone». Scartata l’ipotesi di giocare tutte le ultime 11 giornate al sole delle Canarie, la Liga ha ipotizzato tre date per la ripresa: 28 maggio, 6 giugno, 28 giugno. La Spagna va verso i 18mila morti per Covid-19, ma il presidente della Liga, Javier Tebas, non intende gettare la spugna: «Mai pensato di non finire la stagione». Gli allenamenti dovrebbero riprendere a inizio maggio, con i giocatori che hanno ottenuto di essere avvisati 72 ore prima della convocazione per sottoporsi a tamponi preventivi. La Real Sociedad quarta in classifica voleva tornare ad allenarsi oggi, ma dal Governo è arrivato un secco no. Caotica la situazione in Francia. Restano 10 giornate per completare il torneo ma sono diversi i club dubbiosi sulla ripresa, incluso il Psg, in testa a +13. Circolano due date: 3 o 17 giugno. A tenere banco è però soprattutto la battaglia sui diritti tv, dopo che Canal Plus ha sospeso i pagamenti alla Lega. Davanti a tutti, come tempistiche, c’è la Bundesliga. La Bundes, che deve giocare ancora 9 giornate, potrebbe essere il primo campionato a ripartire: si pensa addirittura al 2 maggio, al massimo il fine settimana successivo".