Turnover Napoli, può succedere domani con lo Spezia: il punto

Spezia-Napoli si avvicina, Spalletti si concentra su quale dovrà essere la formazione da schierare in campo allo stadio Picco di La Spezia. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di TuttoSport, potrebbe esserci già un po' di turnover da parte del tecnico toscano, in vista dei numerosi impegni di questo mese di febbraio. Al momento infatti Spalletti può contare su tutta la rosa, con tutti i giocatori a disposizione. Anche Rrahmani, Lobotka e Zielinski sono tornati ad allenarsi col gruppo ieri.