Tsimikas-Napoli, CorSport: affare bloccato, Ghoulam non vuole andare al Watford

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'affare Tsimikas resta al momento in stand-by: "Il Napoli ha un impegno con la Sampdoria: darà Tonelli in prestito, con obbligo di riscatto, ma soltanto quando avrà la percezione netta che uno tra Koulibaly e Maksimovic stia per tornare e dunque che l’organico sia ricostruito ovunque e non mandi in crisi il sistema. Potendo, il Napoli lascerebbe anche a Ghoulam l’opportunità di rimettersi in gioco: c’è stata una apertura per il Watford, opzione che pareva praticabile e che invece non ha fatto registrare novità. Ma Ghoulam ha intenzione di restare, crede sempre in se stesso e vorrebbe rilanciarsi a Napoli, dove ha anche un contratto sontuoso: quattro d’ingaggio e bonus sparsi, conquistati al momento del rinnovo. E se non parte lui, difficile (però non impossibile) che a Castel Volturno possa atterrare Tsimikas".