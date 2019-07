Truffa a Sky, sgominata la centrale del pezzotto: 35enne palermitano nei guai

Un business facile da mettere in piedi ma difficile da debellare. E' servita un'operazione della Polizia Postale di Palermo per sgominare una vera e propria organizzazione criminale. Poche conoscenza informatiche, serve solo un piccolo dipsositivo elettronico appositamente creato per piratare il segnale delle pay-tv. Nei guai un uomo palermitano con un portafoglio di 11mila clienti in tutta Italia. Trovati in casa oltre 186mila euro, alcuni lingotti d'oro e un portafoglio virtuale inBitcoin. Undicimila gli utenti che prendevano il segnale proprio dalla sua 'centrale', ogni abbonamento costava dai 10 ai 12 al mese. A riportare la notizia l'edizione odierna de Il Mattino.