Trombetti su Spalletti: "Nella sua nazionale non c'è un giocatore per cui vale la pena spendere 25-30mln"

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, sulle colonne de Il Mattino analizza il momento attuale dell'Italia di Luciano Spalletti.

Cosa scrive il rettore emerito della Federico II su Luciano Spalletti?

"Ridicolo tirare in ballo Spalletti. L’unico dato certo è che l’attuale generazione di calciatori italiani è molto modesta. L’Italia è diventata nel calcio un Paese di transito. I giovani stranieri vengono qui e, se decollano, in un paio d’anni vanno via. Se non decollano restano ad infoltire la schiera dei mediocri autoctoni (cfr Kim, Osimhen…). Mi sono chiesto, dopo la partita, di pensare a un nome tra i sedici protagonisti per il quale mi sarebbe sembrato ragionevole spendere 25/30milioni. Nessuno, è stata la risposta che mi sono dato"