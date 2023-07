Trombetti su De Laurentiis: "È eccitato dalla sfida a distanza con Giuntoli, vuole dimostrare che è l'unico deus ex machina"

Ultime notizie Napoli - Il 12 agosto il presidente DeLaurentiis annuncerà l’obiettivo stagionale del Napoli. Ne scrive il rettore emerito della Federico II Guido Trombetti sulle colonne de Il Mattino.

“L’uomo è di rara intelligenza. E in più, se un minimo lo conosco, è eccitato anche dalla sfida a distanza con Giuntoli. Date retta a me. I giornali del nord, dopo averlo quasi ignorato per anni, esaltano il neo ds bianconero come il messia sbarcato a Torino, preconizzando l’appannamento del Napoli fresco orfano del buon…cristiano. E allora Dela ancor più si impegnerà a risolvere nel migliore dei modi tutte le problematiche sul tappeto. Seguendole personalmente una ad una. Non fosse altro che per dimostrare che il deus ex machina è soltanto lui”