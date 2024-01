Trombetti: "Perez non è eccezionale, meglio Ostigard. Cambiare per poter dire "ho cambiato" non è un intelligente"

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, sulle colonne de Il Mattino analizza il momento attuale del Napoli.

"Dopo la partita con la Lazio gli esteti del calcio si sono strappati le vesti. Hanno gridato allo scandalo. Però faccio una domanda: avreste preferito perderla due a uno o tre a due questa partita? Io no. E ho capito ed apprezzato le scelte di Mazzarri.

Non è giocando con 10 uomini dietro la palla che si conquista un posto in Champions, Mazzarri adesso è indispensabile che si dedichi con la stessa applicazione a costruire una fase offensiva efficace.

Sul centrale penso che se deve essere Perez, che non è eccezionale, allora meglio tenersi stretto Ostigard. Cambiare per poter dire "ho cambiato" non è un atteggiamento intelligente"