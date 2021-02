Trombetti attacca Zielinski: "Mi ha deluso, c'è il sospetto che sia più adatto al clima provinciale che al grande palcoscenico. Quanto dobbiamo aspettarlo ancora?"

Ultime notizie Napoli - Guido Trombetti, ex rettore dell'Università Federico II ed ex Vicepresidente della Giunta della Regione Campania, scrive in un editoriale su Repubblica.

"Confesso una cosa. Mi ha deluso ancora una volta più di tutti Zielinski. E dico più di tutti perché più di tutti ha doti tecniche straordinarie. Perché la natura gli ha dato il bagaglio tecnico necessario ad essere un campione. Eppure non esplode. Facendo nascere il pallido sospetto che si tratti di un calciatore più adatto al clima ovattato della provincia che alle responsabilità di un grande palcoscenico. Ormai ha 26 anni. Quanto lo dobbiamo aspettare ancora? Siamo stanchi o no? Una squadra con ambizioni può vivere nell’attesa di affermazioni che non si compiono mai?"