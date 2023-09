Tripletta Osimhen, la reazione del Napoli a Castel Volturno: ecco quando tornerà il nigeriano

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato autore di una tripletta nella sfida vinta dalla sua Nigeria contro Sao Tome e Principe, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Ne parla Repubblica.

La notizia della sua tripletta in Africa è stata accolta con entusiasmo anche a Castel Volturno:

“Il nigeriano è atteso per riprendere gli allenamenti tra oggi e domani. Sabato c’è il Genoa, i gol di V09 sono vitali per il futuro del Napoli: può fare la differenza la fame di Osimhen, che non è certo appagato dopo il suo primo trionfo in Italia e non vede l’ora di aggiungere altri trofei alla sua bacheca.

De Laurentiis sa di avere tra le sue mani un gioiello e per questo ne ha bloccato con ogni mezzo la cessione, anche se non ha ancora messo la sua firma sul rinnovo del contratto”