Trenta nomi per l'Italia di Mancini: nel listone del CorSport spunta anche Petagna [FOTO]

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si spinge nel futuro della Nazionale. Il girone d’andata di questo campionato offre qualcosa di interessante al commissario tecnico Mancini, stanno emergendo giocatori, di varie età e di vario genere, che potrebbero entrare in un gruppo già formato come quello azzurro. Nella lista del quotidiano, c'è anche l'attaccante del Napoli Andrea Petagna.

"Potrebbero entrare terzini come Calabria, Biraghi, Dimarco, Alessio Romagnoli e il giovane Parisi, una delle più belle sorprese di questa parte di campionato. Centrocampisti come Soriano, Lorenzo Pellegrini, Tonali, esterni come Bellanova. Altri due nomi interessanti per il centrocampo, Pobega e Frattesi. La novità in attacco potrebbe essere Joao Pedro, poi Kean, Zaniolo, Scamacca, Zaccagni ed El Shaarawy, il veneziano Aramu"