Tre motivi fanno sperare Rudi Garcia ma sa che Empoli è un bivio, nonostante la fiducia di De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Si cerca una vittoria prima della sosta, per ridare serenità all'ambiente: e per trovarla Rudi Garcia sa bene che non ci sono alternative, oggi deve battere l'Empoli nell'anticipo di oggi alle 12:30. E ieri sera ha cenato in ritiro con la squadra anche il presidente De Laurentiis, rivela Il Mattino che avrebbe confermato la sua fiducia a Garcia ma il quotidiano scrive:

"Ma Rudi Garcia, a quasi 60 anni, ha imparato a capire quando c'è da fidarsi e quando no. È un bivio: di qua c'è la vittoria e il terzo posto con il Milan scavalcato (non male); di là il baratro di altri giorni di angoscia. L'aria di Castel Volturno è quella che è: opprimente per non dire livida, popolata di fantasmi non proprio impalpabili. Più che l'esonero, il francese teme di dover vivere ancora quelle ore di incertezza e di tormenti dell'ambiente post-Fiorentina. Perché davvero gli sono rimasti nella mente. Garcia avverte che il mondo azzurro, dopo essergli lentamente sbriciolato intorno, si sta allontanando da lui. Ovvio ha avuto il suo peso l'atteggiamento di De Laurentiis che solo con ritardo ha ribadito di avere fiducia in lui. Ma poco importa.

Pesano, in Garcia, queste settimane di tregenda. Che sfociano nelle voci sempre più insistenti sulla panchina in bilico, anzi molto traballante. In realtà, non c'è molto di vero. Eppure il francese bisognerebbe impararlo a capirlo di più: non è piegato, anzi intravede nel futuro qualche bagliore lontano, qualche speranza. Ha un rapporto assai diretto con i suoi calciatori con cui non ci sono fratture insanabili. Il ritorno di Osimhen, la fiducia di De Laurentiis (e di Chiavelli che nelle scelte degli esoneri ha sempre un peso molto importante), la compattezza dello spogliatoio. Quella con l'Empoli, ripete Garcia ai suoi, è una gara da vincere a tutti i costi".