Tre azzurri partono per la Coppa d’Africa, CorSport: nella peggiore delle ipotesi rientrano a poche ore dalla sfida con il Barcellona

Arrivederci a chissà quando: Koulibaly, Anguissa e Ounas sono partiti, come tutti i loro compagni, per le festività natalizie, ma il loro rientro non sarà previsto per la gara contro la Juventus, l’assenza dei tre durerà molto di più. Ne parla il Corriere dello Sport.

Tre azzurri partono per la Coppa d’Africa