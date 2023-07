Trattativa per Le Normand: il Napoli ritiene troppo alto il prezzo della clausola

Napoli - Il Napoli mette nel mirino Le Normand della Real Sociedad per la difesa, il prezzo del giocatore è ritenuto troppo alto visto che gli spagnoli chiedono la clausola di 50 milioni per lasciarlo partire. Come scrive Repubblica, sono giorni decisivi per il Napoli che non ha mollato le piste per sostituire Kim. C’è una trattativa in corso per provare a ottenere una valutazione più bassa.