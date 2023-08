Trattativa estenuante tra Osimhen e il Napoli: a Victor non interessa la scadenza

Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli non si sblocca. L'attaccante nigeriano è in scadenza 2025 e non è una questione che preoccupa il bomber in vista di queste settimane e della stagione. Tanto è vero che ha iniziato con una doppietta alla prima di campionato.

Osimhen

Rinnovo Osimhen Napoli: le ultime sulla trattativa

Napoli - Trattativa estenuante tra il Napoli con De Laurentiis, l'agente Calenda e Osimhen per il rinnovo. Trattativa che però non ha deviato di un solo centimetro il percorso di Victor che non si preoccupa del 2026, il 2027 o il 2025, l’anno di scadenza del rapporto con il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, Victor pensa solo al campo e ha già risolto iproblemi alla prima di campionato contro il Frosinone.