Trasferte vietate, ecco quando potranno tornare i tifosi del Napoli: la partita

Vige ancora il divieto di trasferte per i tifosi del Napoli. Almeno fino a Empoli-Napoli, dove le restrizioni sono state ancora più stringenti. Ma quand'è che dovrebbero quindi tornare i tifosi azzurri sugli spalti degli stadi lontani dal Maradona?

Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, Torino-Napoli del prossimo 19 marzo dovrebbe scandire la fine delle limitazioni. Al Castellani, però, l’atmosfera sarà come quella di Reggio Emilia con tifosi del Napoli sparsi in varie tribune e pronti a sostenere Osimhen e compagni in un’altra tappa verso quel sogno tricolore che può diventare realtà.

