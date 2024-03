Traorè titolare in Napoli-Atalanta, ormai ha scavalcato Zielinski

Calciomercato Napoli - Con Piotr Zielinski ormai ai margini dato il suo futuro interista, la società sta puntando sempre di più su Hamed Traorè che sta dando anche le prime risposte importanti in campo. E con l’Atalanta si punterà forte proprio sul centrocampista ex Sassuolo che partirà di sicuro titolare.

Il Napoli punta forte su Traorè

Come infatti svela La Repubblica oggi in edicola, il calciatore ha anche parlato col Ct della Costa d’Avorio rinunciando così alla nazionale per migliorare la sua condizione fisica. In questi giorni, quindi, si sta allenando a Castel Volturno per tornare al top e lasciare il segno in questo rush finale decisivo.