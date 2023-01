Traguardo Meret in Napoli-Roma: per Gollini pronto "l'esordio" in azzurro al Maradona

Notizie Napoli calcio. Addio e Sirigu e benvenuto a Gollini, ma la certezza tra i pali del Napoli resta Alex Meret. Il portiere friulano, dopo un'estate travagliata tra rinnovo e rumors di cessione, è riusciuto a guadagnarsi sul campo i gradi di titolare inamovibile.

Napoli-Roma, traguardo Meret e prima per Gollini

Come ricorda il Corriere dello Sport, Meret questa sera taglierà le 27 presenze stagionali, praticamente è sempre stato in campo a difendere la porta azzurra. Non sarà facile per Gollini trovare il giusto spazio: intanto il neo portiere partenopeo stasera avrà il primo assaggio di azzurro al Maradona, "esordendo" sulla panchina napletana.