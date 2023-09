E' duro il giudizio della pagella di Olivera sul Mattino di oggi. Il Napoli prende spesso le infilate dal lato suo e il quotidiano gli mette un 5 secco in pagella nella sconfitta con la Lazio.

Olivera 5

Come cliente ha Felipe Anderson, se la cava un paio di volte all’inizio, poi è un tracollo continua: lo vede sfuggire via in occasione dell’assist dello 0-1, ma poi anche dopo sbanda neppure avesse perso le ruote. Non si riprende più, anche nella ripresa, tutti i pericoli arrivano da lì.