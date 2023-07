Tousard-Napoli, CorSport: gli azzurri gelano l'Hertha per Demme

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la richiesta del Napoli per Demme ha gelato di fatto l'Hertha Berlino:

"A proposito di Diego il tedesco: lui è l’obiettivo principale dell’Hertha Berlino, ma la richiesta del Napoli di 6 milioni ha gelato la passione. Senza spegnerla: l’Hertha vuole Demme così come a Garcia non dispiacerebbe per niente ritrovare Lucas Tousart, centrocampista francese allenato a Lione che in questo periodo, essendo in lista-cessioni, è stato escluso dal ritiro. La storia di un affare incrociato è complessa ma le parti lavorano".