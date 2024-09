Napoli - Il Napoli si prepara ad un tour de force molto importante e per questo motivo che dopo le doppie sedute di questa settimana Antonio Conte ha concesso un paio di giorni di riposo ai suoi. Si tornerà domenica alle ore 18:00 in campo a Cagliari, poi tante altre partite in poche settimane con Juventus (in trasferta) il 21 settembre; il 26 settembre in casa con il Palermo in Coppa Italia e il 29 settembre con il Monza in campionato; e il 4 ottobre in trasferta a Como.