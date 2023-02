Tour de force Napoli: 3 partite in 8 giorni, Spalletti catechizza la squadra e insiste su una cosa

Ultime notizie Napoli. Oggi il Corriere della Sera annuncia l'inizio di un tour de force per la squadra di Spalletti, che dovrà affrontare ben tre partite nei prossimi otto giorni: la prima stasera contro il Sassuolo, poi la Champions League contro l'Eintracht e infine l'Empoli di nuovo in trasferta.

In vista di Sassuolo-Napoli, "Spalletti non vuole distrazioni, insiste sull'aspetto mentale, catechizza i suoi ragazzi", scrive il Corriere della Sera, che sottolinea come per la prima volta dopo tanto tempo l'allenatore del Napoli ha avuto un'intera settimana per lavorare con la squadra a Castel Volturno. Per lui sarà la partita numero 1000 in panchina.

Stasera troverà un Sassuolo in crescita, che ha conquistato 8 punti contro Monza, Milan, Atalanta e Udinese.