Tour de force Calzona, sta dormendo 3 ore a notte: condivisa una scelta sulla conferenza pre partita

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Francesco Calzona e alla preparazione della sfida tra Napoli e Cagliari di questo pomeriggio:

Calzona prepara Cagliari-Napoli

"Francesco Calzona ha bisogno del supporto di tutti e dal suo arrivo in panchina ha vissuto un vero e proprio tour dei force: dormendo a stento per tre ore a notte, pur di rimettere un po’ d’ordine all’interno della squadra e nello spogliatoio. Il debutto di mercoledì scorso in Europa è stato soddisfacente, ma ora c’è bisogno di ritrovare la vittoria a ogni costo e il nuovo allenatore ha sfruttato alla vigilia ogni secondo a sua disposizione, condividendo la decisione della società di cancellare la conferenza prima della gara".