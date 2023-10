Tornano i big dalla Nazionali: dopo Zielinski sono attesi Kvaratskhelia e Cajuste

Napoli - Il Napoli si allena alle 17, ieri si è rivisto solo Zielinski ma sono attesi anche altri big come Kvara (che ha ottenuto il permesso di 24 ore perché si è sposato) e anche Cajuste. Lo svedese è stato al centro della grande paura di Bruxelles: la sua nazionale era in campo con il Belgio quando c'è stato il massacro dei due tifosi scandinavi da parte dell'integralista tunisino. Pronto un altro discorso di unità e compattezza. De Laurentiis è sicuro che questa sia la strada giusta per la riscossa.