Torna a giocare in Italia dopo lo scanalo scommesse, ci sta provando il Napoli

Calciomercato Napoli - A lavoro anche il Napoli per quella che sarà la prossima sessione di calciomercato in Serie A con tanti movimenti già annunciati dai vari club. Intanto, ci sono delle notizie che riguardano proprio il talento italiano che piace anche al Napoli.

Grandi manovre annunciate in Italia con la possibilità di riportare in Serie A anche Nicolò Zaniolo, attaccante 24enne del Galatasaray in prestito all'Aston Villa che sarà venduto dal club turco in estate per sua volontà. Già a lavoro Giovanni Manna per conto del Napoli per provare il colpo Zaniolo che è un suo pallino. Dopo lo scandalo scommesse dell'estate, dove però il giocatore è uscito con l'ammissione di aver puntato sul blackjack e mai sul calcio o altri sport, ora può tornare in Italia. Quella vicenda è ormai il passato e chiusa con una multa che ha già pagato. Adesso guarda al futuro e c'è la Serie A per Zaniolo conteso tra Napoli, Juventus, Milan e Fiorentina che possono dargli la giusta occasione.