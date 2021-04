Torino-Napoli, le probabili scelte di Gattuso: sciolti i dubbi in attacco, spazio anche a Rrahmani dal 1'

Napoli Calcio - Un chiodo fisso. Quello del Napoli si chiama Champions League e la sfida di oggi pomeriggio in trasferta contro il Torino ha un significato dal sapore forte che può valere l’aggancio al quarto posto.

Come riporta La Repubblica:

"La sfida nasconde più di un’insidia. Il Toro ha bisogno di punti salvezza per staccare il Benevento e il Cagliari. L’obiettivo Champions, dopo un lungo inseguimento, è vicino e il Napoli non può permettersi passi falsi. Gattuso cambierà qualcosa rispetto al match di giovedì. La novità principale riguarda l’attacco. L’avvicendamento tra Mertens e Osimhen appare molto probabile. Gattuso ha deciso di gestire le forze perché è alla terza partita in una settimana, quindi Mertens sarà un’arma da sfruttare in corso d’opera, eventualmente. La certezza è Lorenzo Insigne, mentre Politano dovrebbe vincere ancora il ballottaggio con Lozano. Demme rientra dalla squalifica e potrebbe ritrovarsi un partner inatteso. Bakayoko è vicino alla riconferma. Non sta benissimo infatti Fabiàn: lo spagnolo ha un mal di schiena e ieri si è allenato a ritmo ridotto. L’altra novità è in difesa. Obbligata per la squalifica di Manolas. Gattuso darà fiducia a Rrahmani: giocherà lui in coppia con Koulibaly. Di Lorenzo è confermato a destra, Hysaj potrebbe spuntarla ancora sulla fascia sinistra".