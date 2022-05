Torino-Napoli, CorSport: Spalletti orientato a confermare in blocco modulo e formazione del 6-1

Calcio Napoli - Spalletti ha deciso modulo e formazione contro il Torino. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che illustra le idee che avrebbe in mente l'allenatore del Napoli per la sfida di sabato pomeriggio.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle scelte di Spalletti per il Torino:

"Contro il Torino, si giocherà sabato, alle ore 15, l'allenatore del Napoli è orientato a confermare il 4-2-3-1, è il modulo col quale è stata sopita ogni lecita ambizione del Sassuolo, è uno schieramento di fiducia che ora andrà solo completato. Non si prevedono grosse novità, squadra che vince non si cambia, figurarsi l'undici che ha appena vinto 6-1 offrendo indizi di divertimento e una ritrovata brillantezza in alcuni uomini chiave".