Torino-Napoli, CorSport avverte: occhio a Vanoli, conosce bene Conte e Lukaku

Notizie Napoli calcio. Domenica pomeriggio andrà in scena Torino-Napoli, con gli azzurri di Conte che proveranno a mantenere la vetta della classifica ed allungare rispetto alle pretendenti.

Torino-Napoli, Conte ritrova Vanoli

Non sarà una gara semplice per il Napoli, come sottolineato dal Corriere dello Sport. Il tecnico Vanoli conosce molto bene Conte e non solo:

La certezza è che Conte si troverà di fronte un allenatore che lo conosce molto bene e che conosce anche Lukaku: Paolo Vanoli, il tecnico del Torino, è stato suo collaboratore in Nazionale, all’Inter e al Chelsea.