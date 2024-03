Torino, Cairo: "Tanti infortuni e squalifiche per Napoli? Sono fiducioso. A volte anche in pochi si fa bene"

Serie A - Urbano Cairo, presidente del Torino, ai microfoni della Gazzetta dello Sport della prossima sfida che vedrà i granata giocare contro il Napoli. Mancheranno per infortuni e squalifiche un bel po' di calciatori al Maradona:

"È meglio essere contati, ma con tutti che hanno la voglia di arrivare all’obiettivo. Poi dispiace per Ilic: era partito con lo spirito giusto e si è fatto male ma non sembra andrà per le lunghe. Poi Ricci è stato espulso. Tameze sta recuperando... Ma abbiamo Gineitis e Linetty che hanno dimostrato di essere in forma. A volte anche in pochi si fa bene: io sono molto fiducioso".