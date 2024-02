Torino, Cairo: "Juve, Inter, Milan e Roma volevano fare una Superleghina! Hanno avuto un atteggiamento sbagliato"

Ultime notizie Napoli - «Volevano fare una Superleghina». Urbano Cairo, numero uno del Torino e di Rcs MediaGroup, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport il suo pensiero sulla possibile riforma del calcio italiano.

Intervista Cairo

Cairo, è corretto dire che il diritto d’intesa al quale la Serie A non vuole rinunciare e il no al passaggio a un campionato a 18 formazioni sono state le principali decisioni, quelle che lasceranno il segno per il futuro?

«L'assemblea ha confermato con una maggioranza schiacciante, 16 voti a 4, sia la volontà di mantenere il diritto d’intesa sia il format a 20 squadre. Anche perché, se andiamo a vedere i campionati più importanti d’Europa, cioè quello inglese e quello spagnolo, pure lì sono 20: è questo il format che funziona. Quell’incontro in Figc delle tre squadre (Juve, Inter e Milan che rappresentavano pure la Roma, ndr ) non è stato molto ben visto perché la Lega è giusto che abbia una sua compattezza, che eserciti i diritti conseguenti al fatto che mantiene tutto il calcio italiano. È giusto che la Serie A abbia una sua autonomia e che conservi il diritto d’intesa. Le tre grandi dicono che sono andate a parlare con Gravina perché è il vice presidente della Uefa, ma è il timing a essere stato totalmente sbagliato».

Questa spaccatura con Inter, Milan e Juve vi preoccupa?

«Non c’è spaccatura tra noi e loro: hanno avuto un atteggiamento sbagliato. Lo penso io, ma lo ritiene anche il resto dell’assemblea. Essendo la Serie A un’associazione di 20 squadre, è giusto che ci sia un rispetto reciproco. Mi spiace dirlo perché ho rapporti buoni con Marotta, Scaroni e tutti loro… però non è stato bello».

Come è stato il clima in assemblea?