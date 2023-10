Tonali è distrutto: ha accettato di farsi curare dalla ludopatia

Notizie Calcio- E’ crollato in pochi giorni il mondo di Sandro Tonali, idolo a Newcastle dove gli avevano anche un coro e ora convolto nella questione scommesse che può pesantemente condizionare la sua carriera.

Scandalo scommesse, Tonali pronto a farsi aiutare

Come rivela il Corriere della Sera oggi in edicola, ieri, al rientro a Milano, il centrocampista era in lacrime. Uno sfogo che lo ha portato ad accettare subito quando i suoi procuratori lo hanno informato della necessità di ricorrere a un terapista per superare il problema della ludopatia.

L’atleta è consapevole di dover risolvere disagio interiore ed è pronto a mettersi a disposizione della Federazione per incontrare dei giovani a cui spiegare i comportamenti da non avere. Il Newcastle, intanto, gli ha mandato un volo privato per il rientro in Inghilterra.