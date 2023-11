TMW - Contratto ponte fino al 2026 per Osimhen: gli aggiornamenti

Ci può essere un rinnovo ponte per Victor Osimhen, per seppellire l’ascia di guerra e ricominciare a guardare a un futuro insieme? È un’operazione a cui sta lavorando Aurelio De Laurentiis che si trova con il suo migliore giocatore a 18 mesi dalla scadenza, con la possibilità di venderlo in estate sotto prezzo rispetto a quanto valeva anche solo l’estate scorsa. Difficile fermare un asset così importante quando nel 2025 andrà a scadenza e potrà firmare da parametro zero. Difficile, altresì, trovare un accordo lungo, perché c’è anche la (legittima?) aspirazione di Osimhen di andare a giocare in club top in Europa.

Così ci potrebbe essere un rinnovo ponte al 2026 - scrive TMW - con una clausola risolutoria già fissata. Così da dare al Napoli la possibilità di monetizzare e non essere costretto a svendere, ma avere una via di uscita già fissata e non dovere assistere, eventualmente, a tira e molla fra il nuovo club e gli azzurri.