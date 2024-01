Napoli - Problema Zielinski per il Napoli, dopo un interminabile tira e molla per il rinnovo, ha scelto di lasciare Napoli e di dire di sì all'Inter. Solo che il polacco gioca ancora a nascondino e non lo ha ancora comunicato al club azzurro che, quindi, propone di tanto in tanto qualche rilancio. Lo riporta Il Mattino.