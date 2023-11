Tifoso morto a Fuorigrotta: le misure nella zona del parcheggio sotterraneo dopo la tragedia

Ultime notizie Napoli - Grate ripristinate, nella zona dei parcheggi mai utilizzati del Maradona, dopo la tragedia che ha visto la morte del tifoso Antonio. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"I sotterranei destinati a parcheggio nei pressi dello stadio sono dismessi da anni ma, in realtà, non sono mai stati utilizzati. L'idea di dotare il campo sportivo di un'area di sosta sotto il livello stradale risale agli anni 90, quando l'intera struttura fu sottoposta ad un restyling in occasione dei Mondiali di Calcio. Dopo la tragedia di Antonio Scotto Di Luzio, trovato senza vita proprio nei parcheggi sotterranei, forse precipitato per intrufolarsi nello stadio, saranno immediatamente ripristinate le grate tagliate dai vigili del fuoco per recuperare il suo corpo. L'area Patrimonio del Comune si è attivata per ricollocare le protezioni e l'amministrazione comunale si è impegnata «per approfondire la dinamica del tragico incidente avvenuto - secondo una prima ricostruzione - nel tentativo da parte dell'uomo di arrampicarsi per accedere all'impianto in occasione della partita Napoli-Milan senza passare per la zona di controllo dei biglietti»".