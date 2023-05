Tifosi Napoli sotto shock dopo il gol della Salernitana: il racconto

L'edizione in edicola oggi di Repubblica racconta un po' di umori di tifosi all'esterno dello stadio Maradona al gol decisivo di Dia che ha rimandato la festa Scudetto degli azzurri:

"Sul vantaggio siglato da Olivera è l’apoteosi, poi il gelo per il pareggio di Dia. Si arrotolano le bandiere: "Siamo sotto shock, abbiamo vissuto una giornata di passione qui fuori, tanta ansia anche all’esterno dello stadio perché le notizie arrivavano a singhiozzo per problemi di connessione degli smartphone. All’occasione mancata da Simeone ci siamo illusi per l’urlo proveniente dallo stadio – spiega Michele, rimasto tutta la giornata fuori il “Maradona” – Che dire: è stato un colpo al cuore, ma ci rifaremo"