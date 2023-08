Tifosi contro Valentina De Laurentiis! Repubblica: la luna di miele per lo scudetto sta declinando

Spiacevole episodio per Valentina De Laurentiis, dirigente SSC Napoli, costretta a chiudere i suoi profili social dopo gli insulti ricevuti in rete. Dell'accaduto ne parla anche l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, che definisce "squallida" la vicenda che ha coinvolto la figlia del presidente De Laurentiis, presa di mira dagli haters su Twitter per il mancato acquisto di Gabri Veiga.

Insulti a Valentina De Laurentiis

Ultime notizie. Insulti di tutti i tipi, sotto un post che si riferiva ai recenti episodi di violenza sulle donne e che non aveva alcuna relazione con il calcio. Ma gli odiatori del web lo hanno preso lo stesso al volo per sfogarsi con Valentina, che però non si occupa affatto di calciomercato.

Anzi, proprio la nuova dirigente azzurra in estate era risultata particolarmente apprezzata per il suo lavoro nel settore marketing e per la disponibilità dimostrata nei confronti dei tifosi durante i ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. Per Repubblica è il segno che "La luna di miele per la vittoria dello scudetto sta un po’ alla volta declinando, con una parte dell’ambiente in fermento per le strategie dei campioni d’Italia sul mercato".