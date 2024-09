"Tieniti pronto, a Roma tira una brutta aria": Juric già sapeva dell'imminente esonero di De Rossi

L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela un retroscena legato all'arrivo alla Roma di Ivan Juric per sostituire Daniele De Rossi esonerato:

"Sono le 20.45 di lunedì scorso. Le telecamere inquadrano Ivan Juric in tribuna allo stadio Ennio Tardini. Taccuino alla mano, l’ex allenatore del Torino prende appunti su Parma- Udinese. Il croato è libero, difficile spiegarsi perché, tra le tante partite proposte dal palinsesto della Serie A, abbia scelto proprio quella. Se quella presenza tre giorni fa era passata inosservata, ora che l’allenatore croato ha diretto il primo allenamento da romanista, è più chiaro quanto stesse accadendo. Il croato stava studiando l’Udinese, avversaria della Roma domenica all’Olimpico. Perché già sapeva cosa sarebbe successo da lì a poche ore. O meglio, lo sperava. Juric già domenica sera stato era stato allertato dal suo agente: «Tieniti pronto, a Roma tira una brutta aria».

Ieri quando l’aria si è incendiata con l’esonero di De Rossi, Trigoria si è popolata di tifosi inferociti per il “tradimento” della bandiera. Juric è arrivato poco dopo per firmare il contratto fino a fine stagione, in un capannello di insulti a proprietà e giocatori".